شاحنة عملاقة تقتحم شرفة منزل.. ماذا جرى في القليوبية؟

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ليلة عصيبة عاشتها قرية البقاشين الهادئة في محافظة القليوبية، بعد أن استيقظ سكان القرية البقاشين على دوي انفجار هز أركان منازلهم حين اقتحمت شاحنة عملاقة سكون الليل، لتستقر في شرفة منزل، وكأنها ضيف ثقيل غير مدعو.

العناية الإلهية وحدها أنقذت سكان المنزل من كارثة محققة، فبينما كانت الشاحنة تدمر جدران المنزل، كان أهله في الداخل يرتعدون خوفًا، لكنهم نجوا بأعجوبة.

الدفع بـ 2 لودر وونش كبير

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث، وجرى الدفع بـ 2 لودر والدفع بونش كبير لسحب المقطورة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المواطنين بالمنزل واتخاذ قرار بعد فحصه من إخلائه أو عدمه، وجرى رفع المقطورة ونقلها بعيدا عن المنزل، وذلك عبر الاستعانة بونش يصل وزنه 120 طن.

تشكيل لجنة هندسية لتقييم آثار حادث

من جانبه وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة هندسية لتقييم آثار حادث اصطدام مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحفاظ على سلامة المواطنين القاطنين بالمنزل.

كما وجه محافظ القليوبية بسرعة الدفع بلودرين لسحب المقطورة كما جرى التنسيق مع المهندس وائل رزق رئيس المنطقة الجغرافية للبترول لسرعة إرسال مقطورة 50 طن لسحب المقطورة.

وأكد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع الحادث بكل جدية ومسؤولية، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

انتقال الأجهزة التنفيذية والأمنية لموقع الحادث

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعميد أ. ج حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة والمهندسة صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

إخطار أجهزة الأمن بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

بلاغ لغرفة عمليات المحافظة

يشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة تلقت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس، بلاغا يفيد باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بكفر شكر، وعلى الفور وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بسرعة الدفع بـ 2 لودر لسحب المقطورة، كما تم التنسيق لإرسال ونش وزنه 120 طنا لسرعة رفع المقطورة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية تقوم بتقييم آثار الحادث على المنزل لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحفاظ على سلامة المواطنين القاطنين بالمنزل.

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