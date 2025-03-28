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مقطورة كبيرة تصطدم بشرفة منزل في القليوبية

12:10 ص الجمعة 28 مارس 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اصطدمت مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل في قرية البقاشين بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولّت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل في قرية البقاشين بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في كفر شكر إلى موقع الحادث، وتبيّن دخول المقطورة في شرفة أحد المنازل دون وقوع خسائر بشرية.

تم الدفع بلودر لسحب المقطورة من الموقع، كما جرى تشكيل لجنة هندسية لتقييم آثار الحادث على المنزل، لاتخاذ قرار بشأن إخلائه من عدمه.

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اصطدام مقطورة مديرية أمن القليوبية أرقام علي ماهر
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