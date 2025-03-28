لا صلاة للنساء بجوار الرجال.. أوقاف الشرقية توضح ضوابط صلاة العيد

الشرقية ياسمين عزت

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، عن الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مؤكدة عدم جواز صلاة المرأة بجوار الرجال إلا بوجود حائل بينهما.



وأوضحت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية ضوابط إقامة صلاة العيد في عدة نقاط تشمل:

أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كخطبة الجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

تخصيص مكان للسيدات إذا أقيمت الصلاة في الساحات، ويجب أن تكون النساء في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الفطر 2025 بمصليات السيدات، خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

يذكر أنه تم تجهيز 5000 مسجد تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا ًبجانب 796 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء تم معاينتهم وتبين صلاحيتهم لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، فيما تم تكليف 1592 إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف أساسي واحتياطي بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد.

وأكدت مديرية الأوقاف بالشرقية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية.