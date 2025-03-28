فوازير المسحراتي وفقرات تراثية.. متحف شرم الشيخ يختتم الخيمة الرمضانية بأمسية "تم البدر بدري"

جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتمت إدارة متحف شرم الشيخ فعاليات برنامج الليالي الرمضانية، التي جرى إطلاقها على مدار شهر رمضان احتفالًا بالشهر الكريم، وذلك بإطلاق رابع وآخر الأمسيات الرمضانية داخل الخيمة الرمضانية تحت عنوان "تم البدر بدري".

وتضمنت فقرات الأمسية أغنية تمثل التراث اللامادي "السمعي والبصري" وهي أغنية "تم البدر بدري" من إنتاج عام 1965، تلاها عرض فيديو وثائقي تعليمي عن دور الطب والأطباء من العصر المصري القديم حتى الوقت الحالي بنبذة عن الطبيب المصري العالمي مجدي يعقوب، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطبيب.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى إضفاء أجواء رمضانية على الأمسية من خلال تقديم مشروب تراثي لرواد الأمسية، وهو الكركدية مع توضيح أهميته وفوائده الطبية، وتوضيح تاريخه وأفضل أنواعه، وعرض حلقة من مسلسل الفوازير التراثي "عمو فؤاد" بعنوان صناع الحضارة، والتي تتضمن دور الطبيب الفيلسوف إبن سينا، وتنافس الحضور في حل الفزورة .

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن جميع المشاركين في الأمسية استمتعوا بتناول "الكنافة" التي تعد أكلة تراثية، مع توضيح تاريخها وأهميتها وإرتباطها بالشهر الفضيل.

وأكد أن فقرات الأمسية تضمنت أيضًا فقرة رياضية تراثية لأحدي ألعاب الشارع وهي لعبة "السبع بلطات"، وجرى شرح قواعد اللعبة للأطفال الذين تنافسوا في اللعب خلال أجواء تملؤها الحيوية والنشاط والترفيه، مشيرًا إلى أنه جرى ختام فقرات الأمسية بفوازير المسحراتي التي تعد شخصية المتحف التي أحبها الأطفال وتفاعلوا معها، من خلال سرد فزورة مرتبطة بإحدى معروضات المتحف ضمن سيناريو العرض المتحفي بأسلوب مميز، وجرى تجميع حل الفزورة داخل الصندوق المخصص. ومن المقرر أن يجري الإعلان عن الفائز في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع : كما تضمنت الأمسية ركن خاص للتصوير يحمل طابعًا تراثيًا خاصًا، وحرصت الأسر المشاركة في الأمسية على التقاط الصور التذكارية خاصة مع المسحراتي، والتعبير من مدى تفاعلهم مع أجواء الأمسية.

ولفت إلى أن الخيمة الرمضانية، قدمت على مدار الشهر الكريم 4 أمسيات تعد نموذجًا لإحياء التراث الثقافي الفريد "مادي ولا مادي"، وإحياء التقاليد السيناوية الأصيلة من خلال تصميم أجواء تحمل هوية المنطقة، وإشراك الأطفال والمجتمع المحلي في الإعداد والاحتفال، مع ربط ذلك بسيناريو العرض المتحفي لتقديم تجربة شاملة تجمع بين التراث والعلم والثقافة والترفيه والرياضة.