8 قرارات صارمة من محافظ المنيا لمواجهة البناء المخالف خلال عيد الفطر

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي يُعزز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين، بشأن جهود الدولة في التصدي للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال عطلة عيد الفطر والعطلات الرسمية.

وتعمل الغرفة تحت إشراف اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة المهندس بدر مصطفى، مدير عام النظم والتطبيقات بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد عمران، مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عبد الباسط، مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية.

وفي ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء ومواجهة المخالفات، أبرزها:

ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.

ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.

تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان المكلفة برصد المخالفات وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.

تشكيل لجان متابعة داخل كل وحدة محلية، برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، للتصدي الفوري لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.

إطلاق لجان نوبتجيات في الوحدات المحلية القروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة.

تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في الطلبات وفقًا للقانون.

من جانبه، شدد اللواء كدواني على أن المحافظة عازمة على التصدي للبناء العشوائي والمخالفات دون تهاون، مؤكدًا استمرار الرقابة المكثفة واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحقيق الانضباط العمراني في المحافظة.