تداول 18 ألف طن بضائع و1099 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1099 شاحنة و149 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 9 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2311 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 14000 طن بضائع، و632 شاحنة و132 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 467 شاحنة و17 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة السفن "القاهرة، أمل، دليلة، وادى الكرنك"، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، ومغادرة السفينتين الحرية وALCUDIA EXPRESS .

كما شهد ميناء نوبيع البحري، تداول 5000 طن بضائع و333 شاحنة، من خلال وصول وسفر السفن "كوين نفرتيتي، الحسين، آور، آيلة".