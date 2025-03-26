الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: تكريمي من الرئيس حلم تحقق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعرب الشيخ صالح تهامي، ابن قرية منشأة العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية الحادية والثلاثين التي تنظمها وزارة الأوقاف لحفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين لذوي الهمم، عن خالص سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، له اليوم في احتفالية ليلة القدر.

وقال الشيخ صالح تهامي عقب التكريم "الحمدلله على إنعامه وإكرامه بهذا التكريم المبارك من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفوز".

وأهدى الشيخ صالح تهامي هذا النجاح إلى مشايخه وأساتذته وكل من تعلم منهم ويتعلم وإلى والده ووالدته وأخواته سائلا الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليه نعمة القرآن وأن يرفع به في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

وأوضح الشيخ صالح أنه حقق المركز الأول في فرع ذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم كان حلماً تحقق بفضل الله تكلل بالفوز في المسابقة والحصول على المركز الأول.

وقال الشيخ صالح تهامي إن هذا الإنجاز والتكريم ليس مجرد فوز بمسابقة، بل مكافأة ربانية على الإصرار والمثابرة على حفظ وتلاوة كتاب الله في رحلة بدأها بمساعدة أسرته وأصدقائه، وبدعوات والديه تحقق الحلم وتوج بالنجاح.

وعبر صالح محمد موسى تهامي، الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، عن سعادته البالغة بإنجازه الكبير الذى تحقق وتكريم الرئيس له اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر والحصول على الجائزة التي تصل قيمتها المالية 300 ألف جنيه.

ووجه رسالة شكر وامتنان لكل من دعمه وساهم في نجاحه، مؤكداً أن تكريم الرئيس له ما هو إلا ثمرة جهد طويل ومثابرة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وأكد أنه حفظ القرآن الكريم وتلاوته مقتديا بكبار القراء مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ المنشاوي والشيخ محمد رفعت، مشيرا إلى أن دعاء والديه وتهنئة زملائه له بعد حصوله على التكريم كان له أثر طيب في نفسه عقب التكريم.