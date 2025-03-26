محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات بالديوان العام والوحدات المحلية - صور

الفيوم -حسين فتحى:

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية، اليوم الأربعاء، والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، لعطائهن ودورهن الكبير وتضحيتهن في تربية أبنائهن وبناء أسرهن على الأسس القويمة.

حضر الاحتفالية، كامل علي غطاس، سكرتير عام محافظة الفيوم، رئيس لجنة اختيار الأم المثالية على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية، وأعضاء لجنة الاختيار كل من خالد جبيلي، مدير عام العلاقات العامة بديوان عام محافظة الفيوم، وأحمد خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز، مدير عام الشئون القانونية، ورانيا حسن عبدالفتاح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة، والأمهات المكرمات وأسرهن.

وأكد المحافظ، أن المحافظة لن تدخر جهداً في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التي تهتم بشأن المرأة، تقديراً لما تبذله من مجهودات تسهم في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تشارك في بناء مجتمع صالح، مشيداً بالأمهات المكرمات والعطاء الكبير لهن في شتى مناحي الحياة دون كللٍ أو مللٍ، وتربية أبنائهن على العادات والتقاليد الأصيلة والأخلاق الكريمة، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع، مؤكدًا أن للأم فضل عظيم، فهي ليست نصف المجتمع وحسب بل هى كل المجتمع.

واستمع لمطالب الأمهات بشأن تدبير فرص عمل لأولادهن بالقطاع الخاص، أو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تدر لهم دخلاً يساعدهم على متطلبات الحياة، مؤكداً على تلبية تلك المطالب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ووجه المحافظ، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الفيوم، بعمل "استاند" باسم كل أم من الأمهات المكرمات، يوضع على مكاتبهن بالعمل كقيمة معنوية لهن، وتشجيعاً لغيرهن من الأمهات للمشاركة بالمسابقة خلال الأعوام القادمة، مؤكداً على زيادة عدد السيدات بلجنة الاختيار خلال السنوات القادمة، مع الاستعانة بالسيدات اللائي فزن بالمسابقة خلال الأعوام الماضية.

جدير بالذكر، أنه قد تم الإعلان عن مسابقة الأم المثالية على مستوى ديوان عام محافظة الفيوم، والوحدات المحلية التابعة، خلال شهر يناير وبداية شهر فبراير الماضيين، وتقدم للمسابقة 11 أماً يمثلن الديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، وتم تشكيل لجنة لاختيار الأمهات الفائزات بالمسابقة من بينهن، وقد اختارت اللجنة 5 أمهات مثاليات، اثنتين منهن من الديوان العام للمحافظة، وأماً مثالية من كل مركز من مراكز إطسا، وطامية، ويوسف الصديق.