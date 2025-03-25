القبض على المتهم الرئيسي بقتل شاب وإلقاء جثته أمام منزله بكفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن القليوبية والشرقية القبض على "عنتر. م. ح"، 40 عامًا، المقيم بقرية كفر الصعايدة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، والمتهم الرئيسي في واقعة مقتل "م. ف. ح"، المقيم بقرية برقطا بمدينة كفر شكر، بعدما أطلق عليه النار وألقى بجثته أمام منزله قبل أن يفر هاربًا.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت التحقيقات إلى النيابة العامة.

وكانت قرية برقطا قد شهدت الأسبوع الماضي مصرع شاب بطلق ناري أمام منزله، حيث جرى نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة شاب أمام مدخل منزله بقرية برقطا، مصابًا بعدة طلقات نارية.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة والتحريات الأولية عن مقتل "محمد ف. ح"، 36 عامًا، بعد إصابته بثلاث طلقات نارية، وعُثر عليه ملفوفًا داخل بطانية أمام منزله بالقرية.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، لحين معاينة الطب الشرعي، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة، بكشف ملابسات الواقعة.