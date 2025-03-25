جثة و13 مصابًا.. محافظ سوهاج يتابع تداعيات انقلاب ميكروباص على الصحراوي

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تداعيات الحادث المؤلم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، في اتجاه أسيوط، حيث أدى إلى انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر عن إصابة 11 من الأشقاء السودانيين واثنين من المواطنين المصريين، بالإضافة إلى وفاة سيدة سودانية.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثة السيدة المتوفاة إلى مستشفى أخميم المركزي.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود تقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء، كما وجه بتنسيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المتضررين من الحادث، مع متابعة تطورات الحالة الصحية لهم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المحافظة الدائم بسلامة المواطنين وتوفير كافة سبل الرعاية الطارئة في مثل هذه الحالات.

البداية كانت بتلقي اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم، ووجود جثة ومصابين.

تبين من التحريات انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها مجموعة أشخاص سودانيين قادمين من دولة السودان في اتجاههم إلى منطقة فيصل بالجيزة.

نتج عن الحادث مصرع شخص سوداني، وإصابة 11 شخصًا آخرين سودانيين، وإصابة السائق ومساعده، وهما مصريا الجنسية، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.