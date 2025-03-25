جثة و5 مصابين.. أسماء الضحايا والمصابين في حادث أسوان أبوسمبل- صور



أسوان- إيهاب عمران:

كشف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي في أسوان، تفاصيل حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأتوبيس سياحي على طريق أسوان أبوسمبل.

وقال أبو المجد، إن الحادث أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة 5 آخرين هما كلا من: "شحات علي"، 40 عاما، و"كامل سلامة"، 37 عاما، و"محمد أشرف"، 40 عاما، و"جمال مصطفى"، 25 عاما، وشخص مجهول الهوية.

وأشار إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي وذلك لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

ولقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 أخرين، في حادث تصادم بطريق أسوان أبوسمبل.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأتوبيس سياحي به مجموعة من السودانين بالكيلو 80 طريق أسوان أبوسمبل، ووجود متوفين ومصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.