4 مصابين بطلقات نارية في مشاجرة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، مساء اليوم الإثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول "حمدي.ف.ع"، 22 عامًا، مصاب بطلق ناري " خرطوش"، في البطن والجانب، وشقيقه "محمد"، 28 عامًا، طلق ناري في القصبة والأنف، و "كامل.ع.ك"، 45 عامًا، طلق ناري بالعين اليمنى والقدم اليسرى، و شقيقه " أحمد"، 40 عامًا، طلق ناري بالركبة اليمنى، إدعاء مشاجرة بالأسلحة النارية.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.