محافظ الدقهلية: رقابة مستمرة على المراكز التكنولوجية وتعامل فوري مع التعديات

الدقهلية - رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تمثل أولوية في تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في ملفات التصالح أو استصدار تراخيص البناء والمنشآت، مشددًا على أنها مسؤولية كاملة لرؤساء الوحدات المحلية.

كما شدد محافظ الدقهلية، على ضرورة التقييم الشامل لمستوى الخدمات المقدمة، مع رقابة مستمرة من التفتيش والحوكمة، وضمان الإلمام الكامل بالجوانب التكنولوجية من قبل مسؤولي مراكز المعلومات.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الدقهلية ، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محسن طه، مدير عام إدارة المجالس، إلى جانب القيادات الأمنية والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارة ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

ووجه المحافظ بضرورة التعامل الفوري مع كافة المتغيرات المكانية والتعديات على أراضي الدولة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز الشرطة، لضمان الإزالة الفورية لأي مخالفات في مهدها.

كما أكد على أهمية المتابعة الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة عبر بوابة الشكاوى الحكومية، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.