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مصرع مُسن أسفل عجلات قطار "طنطا- شبين الكوم" في تلا المنوفية

02:39 م الإثنين 24 مارس 2025

مصرع مُسن أسفل عجلات قطار

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقى مُسن عمره 70 عامًا مصرعه، أسفل عجلات قطار "طنطا -شبين الكوم" أثناء مروره بنطاق مركز تلا في محافظة المنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأكد شهود عيان، أن المتوفى يُدعى "محمد عبد الونيس" مقيم بقرية بمم بدائرة مركز تلا، وأثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال، وعقب إبلاغ الجهات المعنية نقلته سيارة إسعاف إلى ثلاجة مستشفى تلا العام.

وأعلن أهالي القرية وفاته، فيما تسعى عائلته لإنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه.

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