تعليم جنوب سيناء يحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الفنية

جنوب سيناء – رضا السيد:

حصلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الفنية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024 – 2025.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن الاستثمار في العنصر البشري يعد اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لذا تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها في إطار توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، ودعم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أن المديرية حصلت على 3 مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الفنية، بواقع مركزين في المسابقة الفنية للطلاب الوافدين للعام الدراسي 2024 – 2025، وهم الطالبة ماريا كروك اند ريفيا، بمدرسة مدرسة سان چوزيف حاصلة على المركز الثالث جمهوري، والطالبة علياء علاء سماحه، بمدرسة شرم للخدمات حاصلة على المركز الرابع جمهوري، كما فازت الطالبة رودينا محمد السيد، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة المستقبل بوادي فيران التابعة لإدارة أبورديس التعليمية، على المركز التاسع في مسابقة "طباعة البصمة".

وأشاد بمواهب الطالبات الفنية التي تعكس إبداع حقيقي يدل على موهبة فنية، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح وتمثيل تعليم جنوب سيناء بأفضل الصور في كافة المحا، موجهًا الشكر لموجه عام التربية الفنية، ومدير الشئون التنفيذية، و معلمي وموجهي الطلاب والطالبات على جهودهم المبذولة .