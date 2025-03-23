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السلع أصبحت رماد.. حريق يلتهم معرض أهلًا رمضان في ملوي بالمنيا -صور

11:17 ص الأحد 23 مارس 2025
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    حريق يلتهم معرض أهلًا رمضان
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    حريق يلتهم معرض أهلًا رمضان
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المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، على حريق نشب في معرض أهلا رمضان بحي جنوب المدينة، وتسبب في تفحم سلع المعرض.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في أحد معارض "أهلًا رمضان"، بمركز ومدينة ملوي، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات، وتسبب في حرق البضائع والسلع

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، وتم فرض كردون حول موقع الحريق لحين انتهاء المعمل الجنائي من فرض ملابسات اندلاع الحريق والوقوف على أسبابه.

يذكر أن معرض أهلا رمضان بمركز ملوي شهد العام الماضي حريقا أيضاً، وتسبب في تدمير كميات كبيرة من البضائع.

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حريق معرض أهلًا رمضان المنيا قوات الحماية المدنية
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