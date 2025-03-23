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"بسمة" أم وأب لطفلين رغم ضمور العضلات: زوجي تخلى عني ومرضي زادني قوة

12:19 ص الأحد 23 مارس 2025

''بسمة'' أم وأب لطفلين رغم ضمور العضلات

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الشرقية- ياسمين عزت:
في قرية كفر الحصر بمحافظة الشرقية، تعيش بسمة أحمد (38 عامًا) قصة كفاح ملهمة، فهي أم لطفلين، تحملت مسؤولية تربيتهما بمفردها بعد أن تخلى عنها زوجها بسبب مرضها بضمور العضلات.
بدأت قصة بسمة قبل 16 عامًا، حين تزوجت من ابن الجيران بعد قصة حب استمرت 7 سنوات، وأنجبت طفلها الأول وعاشت حياة سعيدة، لكن سرعان ما انقلبت حياتها رأسًا على عقب، حين أصيبت بضمور العضلات، وهو مرض عضال لا شفاء منه.
لم يتحمل زوج بسمة تدهور حالتها الصحية، رغم مساعدة والديها وأشقائها لها، وطلّقها، حاولت الأسرة لم شملهما، وعادا لبعض الوقت، وأنجبا طفلهما الثاني، لكن الزوج عاد وطلّقها للأبد، بعد أن تأكد من عدم وجود أمل في شفائها.
لم تستسلم بسمة لظروفها الصعبة، وقررت أن تكون أمًا وأبًا لطفليها، وتعلمت الخياطة لتوفير دخل لأبنائها، وعملت في تصليح الملابس لتوفير بضعة جنيهات لأجلهما. حرصت على تعليم أبنائها القرآن والأخلاق الحسنة، وسعت جاهدة لتوفير احتياجاتهم، وتخفيف العبء عن كاهل والديها المسنين.
تقول بسمة لـ"مصراوي"،: "صدمت مرتين في حياتي، الأولى حين أصبت بالمرض الذي أفقدني الحركة، والثانية حين تخلى عني زوجي. لكنني لم أستسلم، وقررت أن أكون قوية من أجل أبنائي".
وتضيف: "أعمل بكل طاقتي لتوفير حياة كريمة لأبنائي، وأسعى لتعليمهم وتأهيلهم ليكونوا أفرادًا صالحين في المجتمع".
تتمنى بسمة أن يكلل الله كفاحها بالشفاء أو تحسن حالتها، وأن يكرمها في أبنائها الذين عانت معهم نحو 16 عامًا.

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ضمور العضلات قصة كفاح أم بسمة أحمد الشرقية
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