"حنظلة يدير ظهره للعالم".. طلاب "هندسة الإسكندرية" يدعمون الفلسطينيين في إفطارهم السنوي- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

"حنظلة يدير ظهره للعالم، ولن يلتفت حتى يعود الوطن لأهله"، هكذا تضامن طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية مع القضية الفلسطينية في ظل الحرب على غزة خلال حفل إفطارهم الجماعي السنوي.

ورسم الطلاب باستخدام مئات الطاولات خلال حفل الإفطار باستاد الجامعة الشخصية الكاريكاتيرية الفلسطينية "حنظلة" يدير ظهره للعالم ويرفع يديه بعلامة النصر، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

‎ويتميز إفطار طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية خلال شهر رمضان الكريم كل عام بابتكار شكل مميز لوضع الطاولات، منها رسمة الساجد بوشاحه الفلسطيني عام 2024، ومسجد قبة الصخرة عام 2023، والداعي عام 2022، وراقص التنورة عام 2019 وغيرها.

‎ويعد "حنظلة" أشهر الرسومات الكاريكاتيرية والتي رسمها الفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي والذي قاله عنه "سيظل حنظلة دائما في العاشرة من عمره، ففي تلك السن غادر فلسطين وحين يعود حنظلة إلى وطنه، سيكون بعد في العاشرة ثم يبدأ في الكبر، فقوانين الطبيعة لا تنطبق عليه لأنه استثناء، كما هو فقدان الوطن استثناء".

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