سرعة الرياح 45 كيلو.. تقلبات جوية تضرب جنوب سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ- صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، تغييرات مفاجئة في حالة الطقس، تضمنت انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط الرياح الشديد، وإضراب حالة البحر، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن موجة من عدم استقرار الطقس تضرب كافة مدن المحافظة، مع نشاط الرياح التي تجاوزت سرعتها الـ 45 كيلو متر في الساعة، مما ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس، مشيرًا إلى أن كافة المدن يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا خاصة بمدينة سانت كاترين.

وأوضح المركز أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن لمتابعة الطرق الدولية، والعمل على إزالة تراكمات الرمال التي تتركها الرياح لضمان سلامة مرتادي هذه الطرق، بجانب التنسيق مع الإدارات المرورية لنشر حملات المرور والرادارات كلًا في نطاق مدينته للحد من السرعة.

ولفت إلى أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس غائم جزئي، مع عدم توقعات بتساقط أمطار، واضطراب حالة البحر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج به بين 2.5 حتى 4 أمتار، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمركز لم تتلق أي إخطار بإيقاف حركة الملاحة بالموانئ البحرية، أو الطرق الدولة حتى الآن.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 21 والصغرى 12، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 18 والصغرى 10، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 12 و الصغرى3، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 23 والصغرى 14 درجة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط الرياح على كافة الأنحاء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.