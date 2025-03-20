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القليوبية تطلق حملة تفتيش سرية على المراكز التكنولوجية

02:58 م الخميس 20 مارس 2025

حملة تفتيش سرية على المراكز التكنولوجية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرارًا بتشكيل لجنة سرية للمرور والتفتيش المفاجئ على المراكز التكنولوجية المنتشرة في أنحاء المحافظة.

يأتي ذلك بهدف التأكد من انتظام سير العمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أملاك الدولة.

وأكد المحافظ، أن الهدف من هذه الحملة هو ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، والعمل على إرضائهم وتوفير بيئة مريحة لهم عند زيارة المراكز التكنولوجية.

وأضاف أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء مهامه سيتم إحالته فورًا إلى التحقيق.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم في أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة، مشيرا أن أهمية اللجنة تأتي لضمان انتظام سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح بشكل صحيح ومحاربة الفساد والتقصير في أداء المهام وتحسين بيئة العمل وتوفير الراحة للمواطنين والعمل على زيادة ثقة المواطنين في المراكز التكنولوجية وتطوير وتحسين أداء المراكز التكنولوجية بشكل عام.

وأكدت محافظة القليوبية، استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين.

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حملة تفتيش سرية القليوبية المراكز التكنولوجية المهندس أيمن عطية
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