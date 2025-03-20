توصيل الكهرباء والمياه لإسكان الشباب بمدينة طور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال علي حمادة، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور خالد مبارك، وجه بتلبية مطالب المواطنين الخاصة بإدخال المرافق وخاصة الكهرباء في المناطق الجديدة.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن جرى توصيل مقايسات الكهرباء لمنطقة الفيروز الجديدة، بتكلفة تصل إلى نحو 40 مليون جنيه، بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بطور سيناء، مشيرا إلى يجرى تركيب العدادات للقطع من رقم 41 حتى 76، والقطع من رقم 119 حتى 134، وسيجري التركيب لباقي القطع بالتوالي.

وأشار إلى استكمال أعمال توصيل مرافق المياه والصرف الصحي لمنطقة إسكان الشباب التابع لحى الجبيل البالغ عددها 136 قطعة، بالتنسيق بين شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء والوحدة المحلية، بتكلفة تصل إلى نحو 26 مليون جنيه.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة الفيروز الجديدة، ومرافق المياه والصرف الصحي لمنطقة إسكان الشباب التابع لحى الجبيل بلغت نحو 66 مليون جنيه.