إعلان

توصيل الكهرباء والمياه لإسكان الشباب بمدينة طور سيناء

11:22 ص الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    توصيل التيار الكهربائي بحي الفيروز الجديد
  • عرض 9 صورة
    التاير الكهربائي
  • عرض 9 صورة
    توصيل المحولات
  • عرض 9 صورة
    توصيل شبكة المياه
  • عرض 9 صورة
    أعمال التوصيل
  • عرض 9 صورة
    شبكة المياه والصرف الصحي
  • عرض 9 صورة
    توصيل المرافق لإسكان الشباب
  • عرض 9 صورة
    شبكة الصرف الصحي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال علي حمادة، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور خالد مبارك، وجه بتلبية مطالب المواطنين الخاصة بإدخال المرافق وخاصة الكهرباء في المناطق الجديدة.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن جرى توصيل مقايسات الكهرباء لمنطقة الفيروز الجديدة، بتكلفة تصل إلى نحو 40 مليون جنيه، بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بطور سيناء، مشيرا إلى يجرى تركيب العدادات للقطع من رقم 41 حتى 76، والقطع من رقم 119 حتى 134، وسيجري التركيب لباقي القطع بالتوالي.

وأشار إلى استكمال أعمال توصيل مرافق المياه والصرف الصحي لمنطقة إسكان الشباب التابع لحى الجبيل البالغ عددها 136 قطعة، بالتنسيق بين شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء والوحدة المحلية، بتكلفة تصل إلى نحو 26 مليون جنيه.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة الفيروز الجديدة، ومرافق المياه والصرف الصحي لمنطقة إسكان الشباب التابع لحى الجبيل بلغت نحو 66 مليون جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء توصيل الكهرباء والمياه مدينة طور سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان