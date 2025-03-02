مبادرة "شباب بيحب الخير" توفر ملابس العيد للأيتام في الخانكة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أطلقت مبادرة "شباب بيحب الخير" في الخانكة أولى فعاليات شهر رمضان المبارك، عبر معرض مجاني لملابس العيد للأطفال الأيتام، بتكلفة تصل إلى مليوني جنيه، قابلة للزيادة بدعم أهل الخير.

وأوضح خالد طوخي، منسق المبادرة، أن الاستعدادات بدأت منذ بداية شهر رمضان، بالتنسيق مع المدارس والإدارة التعليمية بالخانكة لحصر الأيتام المستحقين وضمان وصول الدعم لهم.

ووجه طوخي الشكر لكل من ساهم في إنجاح المعرض، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استثمار دور مراكز الشباب في تقديم خدمات مجتمعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما دعا الأهالي والقادرين إلى تفعيل المبادرات الخيرية، لما لها من أثر إيجابي في الدنيا والآخرة.