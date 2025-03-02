4 مصابين في تسرب غاز بسكن طلاب في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 طلاب جامعيين بحالة اختناق، اليوم الأحد، نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل مسكنهم في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، فيما وُصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور دُفعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين أن المصابين هم: أحمد.ا.م (23 عامًا) - مقيم بمحافظة كفر الشيخ - محمد.ع.ع (23 عامًا) - مقيم بمحافظة الدقهلية - أبوبكر.ف.ع (23 عامًا) - مقيم بمحافظة كفر الشيخ - طه.ع (23 عامًا) - مقيم بمركز الفشن جنوب بني سويف، وجميعهم طلاب بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة.

جرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.