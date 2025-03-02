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8 مصابين في انقلاب أتوبيس على طريق مطار برج العرب

08:46 م الأحد 02 مارس 2025

انقلاب أتوبيس

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة، مساء اليوم الأحد، على طريق برج العرب باتجاه مطار برج العرب، غربي الإسكندرية، وذلك قبل ساعة من الإفطار في ثاني أيام رمضان.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة والمرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة عن انقلاب الأتوبيس قرب مول العروبة.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، جرى نقل 4 منهم إلى مستشفى العامرية العام، و4 آخرين إلى مستشفى مبرة العصافرة غرب، لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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انقلاب أتوبيس مطار برج العرب حادث سير
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