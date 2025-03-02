مطبخ البيهو بالمنيا.. ملحمة تطوعية لإفطار الفقراء في رمضان (صور)

المنيا - جمال محمد:

يجتمع أطفال وشباب وشيوخ داخل مطبخ شباب البيهو في قرية البيهو بمركز سمالوط في المنيا، ليشكلوا خلية نحل تعمل بتناغم، لإعداد وتوزيع مئات الوجبات الساخنة يوميًا خلال شهر رمضان، في مبادرة تطوعية مستمرة للعام السادس على التوالي.

تقول وفاء العياط، إحدى المتطوعات بالمطبخ، إن الفكرة بدأت منذ ستة أعوام بمبادرة من أهل الخير في القرية، واستمرت حتى أصبحت تقليدًا سنويًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. وأضافت أن المطبخ يضم أكثر من 100 شاب يعملون بالتناوب، إلى جانب متطوعين من الطهاة لضمان جودة الوجبات.

وأوضحت أن الفرق داخل المطبخ تتوزع بين شراء المواد الغذائية، والطهي، والتغليف، والتوزيع، وسط أجواء يسودها التآخي والتعاون. وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن عدد الوجبات في تزايد، ومن المتوقع أن يصل إلى 700 وجبة يوميًا مع نهاية الشهر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد، أحد المتطوعين، أن المطبخ يعتمد بالكامل على جهود المتطوعين، ويتم تحديث بيانات الأسر المستحقة سنويًا لضمان وصول الوجبات إلى المحتاجين قبل موعد الإفطار مباشرة.

أما يوسف علاء، البالغ من العمر 10 سنوات، فأعرب عن سعادته بالمشاركة في المبادرة، مشيرًا إلى أن دوره يتمثل في نقل الوجبات من التعبئة إلى التغليف، ويحرص على دعوة أصدقائه للمشاركة معه كل عام.

يُذكر أن محافظة المنيا أعدّت مائدة رحمن ضخمة على كورنيش النيل بمدينة المنيا، تستوعب إفطار 500 صائم يوميًا، إلى جانب موائد أخرى موزعة على المراكز المختلفة بالمحافظة.