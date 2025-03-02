تغريب المتهم ودية 700 ألف.. لجنة عرفية تنهي خصومة بين عائلتين في كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت لجنة عرفية في كفر الشيخ، في إنهاء خصومة بين عائلتين بسبب قضية قتل شهدتها إحدى قرى مركز سيدي سالم بمقتل شخص على يد آخر، تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وشُكلت لجنة عرفية ترأسها محمد عبدالسميع شلبي، وضمت في عضويتها عمرو عبدالعال النوري، وعبد العليم عون، وذلك لإنهاء النزاع والخصومة بين كل من "ش.م.ا.د"، طرف أول، و"ع.م.ع.أ"، طرف ثان، ويقيمان بقرية الفقهاء البحرية التابعة لمركز سيدي سالم.

واستمعت اللجنة خلال جلستها المنعقدة في مركز سيدي سالم بالتنسيق مع العميد سيد أحمد محمد، عضو مجلس النواب السابق وأحد أبناء مركز سيدي سالم إلى طرفي النزاع، وشهود الواقعة، وتبين للجنة أنه قتل خطأ ووفق ذلك أصدرت عدة قرارات حيال الواقعة.

وقررت اللجنة تغريب الجاني خارج محل إقامته الحالي بقرية الفقهاء البحرية التابعة لمركز سيدي سالم حقنًا للدماء وحفاظًا على طرفي النزاع مع التنبيه عليه بعدم العودة إلى محل إقامته حاليًا أو بعد ذلك تحت أي ظروف، كما حددت اللجنة الدية الشرعية للمجني عليه وقيمتها مليون و700 ألف جنيه يخصم منها مبلغ مليون جنيه مقابل تغريب الجاني، ويحق دفع 700 ألف جنيه فقط.

كما ألزمت اللجنة في قراراتها والد المتوفي بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الطرف الأول، وعدم المطالبة بالحق المدني، وألزمت طرفي النزاع بعدم تعرض أي طرف منهما وتوابعهم للآخر بأي نوع من أنواع التعدي سواء باللفظ أو بالفعل.

وألزمت اللجنة جميع الأطراف بتنفيذ جميع بنود محضر الجلسة، وتوقيع غرامة قدرها مليون ونصف على أي من طرفي النزاع شرطًا جزائيًا في حالة عدم تنفيذ تلك البنود.