محافظ بني سويف يتفقد الأسواق ويتابع توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض بيع السلع الغذائية واللحوم، الذي تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" ضمن مبادرة "أسواق الكرم"، لمتابعة توافر السلع بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته داخل المعرض، المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، تفقد المحافظ الأجنحة التي تضم العديد من السلع الأساسية والتموينية، مثل السكر، الأرز، الزيوت، المعلبات، الدقيق، وياميش رمضان، إضافة إلى منفذ بيع اللحوم. كما اطلع على قوائم الأسعار، للتأكد من نسب التخفيضات، وتبادل الحوار مع المواطنين حول جودة المنتجات وأسعارها مقارنة بالسوق.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي لمؤسسة "حياة كريمة" في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في إقامة المعارض وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.

كما تفقد المحافظ عددًا من فروع السلاسل التجارية والهايبرات، واطمأن على توافر السلع التموينية والاستراتيجية، خصوصًا السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر.