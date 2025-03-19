الإسكندرية تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار السبت المقبل

الإسكندرية – محمد عامر:

تشارك محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة البيئة، السبت المقبل الموافق 22 مارس الجاري في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض" Earth Hour، بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سيجري إطفاء الإضاءة في الأماكن غير الحيوية لمدة ساعة بدءًا من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً تزامنًا مع معظم دول العالم.

وتعتبر "ساعة الأرض" حدث عالمي سنوي من تنظيم "الصندوق العالمي للطبيعة"، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلالها تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة.

وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، لتتحول إلى ظاهرة عالمية، وشاركت مدن العالم تباعًا.

وتعد "دبي" المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة في عام 2009 حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها، ثم تبعتها الرياض عام 2010.