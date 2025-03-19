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مصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات قطار في بني سويف

05:15 م الأربعاء 19 مارس 2025

القطارات

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد أمام مزلقان مدينة الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، باصطدام القطار بسيدة مجهولة الهوية، أمام مزلقان مدينة الفشن، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة لسيدة بها عدة إصابات في مختلف أنحاء الجسد، كما تبين أنه أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمها أحد القطارات، ولا تحمل أي أوراق ثبوتية أو متعلقات.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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