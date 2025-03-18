نجاح عملية تثبيت كسر الفخذ لسيدة عمرها 111 عامًا في المنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلنت مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا عن نجاح عملية جراحية لتثبيت كسر في الفخذ لسيدة تبلغ من العمر 111 عامًا.

وأوضح الدكتور أحمد محمد عمر، مدير المستشفى، أن المريضة وصلت إلى المستشفى تعاني من كسر في مدور الفخذ، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة، تقرر إجراء عملية تثبيت الكسر باستخدام مسمار نخاعي تشابكي، وهو إجراء جراحي يتميز بعدم الحاجة إلى شق كبير، حيث لا يتجاوز طول الجرح 2 سم تقريبًا، مما يسرّع عملية التعافي.

وأضاف أن الجراحة نُفذت بنجاح، حيث نُقلت المريضة بعد العملية إلى القسم الداخلي قبل خروجها من المستشفى بحالة مستقرة، على أن تستكمل المتابعة الطبية بالعيادة الخارجية.

أجرى الجراحة الدكتور جرجس يعقوب بولس، أخصائي العظام، بمساعدة الدكتور محمد كمال والدكتور رامي أشرف، وتحت إشراف الدكتور ثروت فكري، رئيس قسم العظام.