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فريال الغرابلي.. أم الشهيد التي صنعت أسرة من أبطال.. ضمن الأمهات المثاليات لعام 2025 - صور

06:49 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    فريال الغرابلي
  • عرض 3 صورة
    فريال الغرابلي
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الإسكندرية - محمد البدري:

أعربت السيدة فريال عبدالرحمن الغرابلي، والدة الشهيد العقيد محمد سمير حسن فتحي، رئيس العمليات الحربية لقوات حرس الحدود، عن سعادتها البالغة وفخرها العميق باختيارها ضمن الأمهات المثاليات لعام 2025.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لدورها كأم شهيد بالقوات المسلحة، حيث استشهد نجلها عام 2014 أثناء مناورة عسكرية بمنطقة سيوة. وأكدت الغرابلي أن هذا التكريم هو اعتراف بمسيرتها الطويلة في تربية أبنائها وسط التحديات الكثيرة التي واجهتها.

وتحدثت الغرابلي عن الصعوبات التي عاشتها بعد وفاة زوجها، حيث تحملت مسؤولية تربية أبنائها الأربعة بمفردها، مؤكدة أنها كانت تقوم بدور الأب والأم في آن واحد.

أوضحت أن ابنتها الكبرى متزوجة، وابنها الثاني هو الشهيد العقيد محمد سمير، الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني. كما أشارت إلى أن ابنها الثالث اللواء مدحت يعمل ضابط شرطة، بينما الابنة الصغرى متزوجة من عميد بحري.

وسردت الغرابلي تفاصيل عن حياتها المهنية والاجتماعية، موضحة أنها تلقت الدعم من والدتها بعد وفاة زوجها، مما ساعدها على العمل بشركة المقاولون العرب، حيث تدرجت في المناصب حتى أصبحت مدير شؤون إدارية بالشركة.

وعن فقدان ابنها الشهيد، وصفت الغرابلي اللحظة بأنها أصعب ما مرت به، قائلة إنها كثيرًا ما كانت تبكي عند مشاهدة جنازات الشهداء على التلفزيون قبل أن تواجه هذه الفاجعة بنفسها. وأكدت أن ابنها الشهيد كان يحلم بأن يصبح ضابط طيار، لكن حين لم تتحقق أمنيته اتجه للخدمة العسكرية بكل تفانٍ من أجل وطنه.

واختتمت الغرابلي حديثها برسالة دعم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة إياه بـ"الأب للشعب المصري"، مؤكدة دعمها له وثقتها في قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه مصر والدول العربية.

تُعد فريال الغرابلي نموذجًا رائعًا للأم المصرية التي قدمت تضحيات جليلة من أجل أسرتها ووطنها، لتظل قصتها رمزًا للعطاء والصمود.

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فريال الغرابلي الأمهات المثاليات الإسكندرية
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