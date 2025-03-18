سيدة الصبر والعطاء.. قصة هناء مكرم الأم المثالية بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

في مدينة طنطا، سطرت السيدة هناء مكرم رمضان عوض قصة كفاح ملهمة، حيث تحولت من زوجة وأم إلى عمود البيت الذي لا ينكسر، بدأت رحلتها عام 1996، بزواجها من مساعد صيدلي، لكن الحياة لم تكن رحيمة بهما، فبعد أربع سنوات، اضطرا للرحيل بحثًا عن لقمة العيش، ودخل ضئيل لم يكن يكفي لسد رمق الأسرة الصغيرة.

لم تكتف هناء بدور الأم، بل خرجت للعمل في مشغل ملابس لتساعد زوجها الذي كان يعاني من مرض السكري، الذي أثر على بصره تدريجيًا حتى فقده تمامًا، هنا بدأت رحلة هناء الحقيقية، حيث أصبحت مسؤولة عن كل شيء: تربية الأبناء، مصاريف البيت، وعلاج الزوج الذي أصيب بالفشل الكلوي.

كانت هناء تذهب مع زوجها لغسيل الكلى مرتين في الأسبوع، ثم تعود لترعى أبناءها، ولم تتخل عن دورها كأم ومعلمة، فكانت تدعمهم وتشجعهم على التفوق الدراسي. رغم كل هذه المعاناة، كان أبناؤها من الأوائل في مدارسهم.

وفي عام 2015، فقدت هناء سندها، لكنها لم تستسلم، بل واصلت تشجيع أبنائها حتى حصلت ابنتها على بكالوريوس الصيدلة، وحصل ابنها على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

قصة هناء هي قصة إصرار وعزيمة، قصة أم صنعت من الألم نجاحًا، وأثبتت أن الحب والتضحية يمكن أن يغيّرا مجرى الحياة.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ظهر اليوم الثلاثاء، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة الغربية، وهي السيدة هناء مكرم رمضان عوض، 49 عاما، من مدينة طنطا.