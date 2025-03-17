كانت كارثة كبيرة.. أول تعليق لمحافظ المنيا خلال وضع حجر أساس تطوير منطقة الحبشي (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

وضع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الاثنين، حجر الأساس لتطوير منطقة الحبشي، لتحويل المنطقة إلى سوق حضاري كبير.

وجاء ذلك بعد أن تم نقل تجار الجملة بالسوق إلى سوق ماقوسة الشهر قبل الماضي، بعد توفير كافة الاحتياجات اللازمة في المنطقة هناك.

وقال المحافظ، خلال وضعه حجر أساس السوق الحضاري اليوم، إن منطقة الحبشي بصورتها القديمة كانت كارثة، ولا تليق بأبناء وأهالي المنيا، وإن تطويرها على أعلى مستوى سيكون من خلال إنشاء مبنى ضخم مساحته 3875 مترًا، مكوَّن من ثلاثة طوابق، ويضم الدور الأول عشرات المحلات بإجمالي 231 وحدة بيع، لاستيعاب البائعين القطاعيين بدلاً من احتلال شوارع المدينة.

أضاف كدواني أن المشروع سيقام بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه، ويتم الانتهاء منه خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، كما يتم نقل موقف سيارات غرب المنيا إلى قطعة أرض مجاورة للسوق، وسيكون ذلك بمثابة نقلة نوعية كبيرة لأبناء المنيا. ووضع حجر الأساس اليوم يأتي احتفالًا بعيد المحافظة القومي، الذي يحل 18 مارس من كل عام.