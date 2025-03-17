ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية في الشرقية وتحرير محاضر للمخالفين (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

شنت مديرية تموين الشرقية حملات مكثفة لضبط مروجي الألعاب النارية ومنع تداولها، ما أسفر عن تحرير 8 محاضر للمخالفين، وضبط كميات كبيرة من الصواريخ والمفرقعات في عدة مراكز بالمحافظة.

في ديرب نجم، تمكنت الحملة برئاسة أحمد فرج من ضبط 12,400 صاروخ وألعاب نارية محظورة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي بلبيس، ضبطت الحملة التي قادها أحمد مرسي 1,082 صاروخًا ومفرقعات متنوعة، بالإضافة إلى 3 كيلوغرامات من سلك المواعين الناعم الذي يُستخدم في تصنيع بعض الألعاب النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما في فاقوس، فقد ضبطت حملة برئاسة محمد سليمان 2,000 صاروخ بأشكال وأحجام مختلفة داخل محال تجارية ومكاتب.

وفي أبو كبير، نجحت الحملة بقيادة محمد عبد الرحمن في ضبط 6,130 صاروخًا ومفرقعة، خلال تفتيش مكثف استهدف الحد من انتشار الألعاب النارية لما تسببه من إزعاج وخطر على المواطنين.

كما شنت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة فوزي البهي حملة على المحال التجارية، أسفرت عن ضبط 1,500 صاروخ وألعاب نارية، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

من جانبه، وجّه وكيل وزارة التموين بالشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله ومحمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، بشن حملات تفتيشية مستمرة لمصادرة الألعاب النارية وإعدامها فورًا، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين، لا سيما الأطفال.