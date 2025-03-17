محافظ سوهاج: استلام 22 موقعًا لمحطات مياه غير مستغلة لدعم المشروعات القومية (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء د. عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، استلام المحافظة 22 موقعًا لمحطات مياه شرب جوفية منتهية الاستخدام وغير مستغلة، بمساحة 21,235 مترًا مربعًا، بهدف إعادة توظيفها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب المحافظة بحصر الأراضي غير المستغلة بالمؤسسات الحكومية، تمهيدًا لإعادة استخدامها بما يحقق أقصى استفادة تنموية، مشيدًا بتعاون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان في تسليم تلك المواقع، لضمان استغلالها الأمثل لخدمة أبناء سوهاج.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه سوهاج، أن تسليم هذه المحطات جاء بعد الحصول على موافقات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، مشيرًا إلى أن المواقع المستلمة تقع في مراكز طما، وسوهاج، وجهينة، والمنشاة، وساقلتة، وأخميم، والبلينا، ودار السلام.

وأضاف أن الدراسات الفنية والهيدروليكية أكدت عدم الحاجة المستقبلية لهذه المحطات، بسبب نضوب الآبار بها ودخول محطات كبرى الخدمة.

كما وجه رئيس شركة المياه الشكر لمحافظ سوهاج على جهوده في فض التشابكات المالية مع الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتحصيل 7 ملايين جنيه قيمة قرض توصيلات الصرف الصحي وسداده للمحافظة، إلى جانب مراجعة المستحقات المالية الخاصة بالخطة الاستثمارية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يعزز دور الشركة في توفير مياه نظيفة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، بما يحقق رضا المواطنين.