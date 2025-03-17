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السيطرة على حريق اندلع داخل كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بقليوب -صور

03:30 م الإثنين 17 مارس 2025
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    حريق اندلع داخل كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بقليوب (1)
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    حريق اندلع داخل كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بقليوب
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، على حريق اندلع بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي"المحطة " بقليوب.

وتبين أن الحريق بسبب وجود ماس كهربائي بلوحة الكهرباء داخل القاعة الرئيسية أدى إلى اشتعال أجزاء من 15 دكة خشب على مساحة 15 مترا.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، دون أي خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

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حريق كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي قليوب الحماية المدنية
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