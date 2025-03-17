من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف حكم حبس أب قتل ابنته فى المنيا

المنيا- جمال محمد:

خففت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، الحكم الصادر بحق عامل وزوجته بتهمة قتل ابنته من زوجته الأولى في مركز بني مزار، إلى السجن 7 سنوات بدلاً من 15 عاما.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون.

ويواجه في القضية "ع أ" 38 سنة، عامل، وزوجته "ر م" 28 سنة، ربة منزل، مقيمين بمركز بني مزار، تهمة قتل ابنة الأول بعد أن طلق زوجته الأولى، وقاما بتعذيبها وضربها حتى فارقت الحياة .

وكانت هيئة المحكمة محاكمة قضت في ديسمبر الماضي، بمعاقبة الزوج وزوجته بالسجن المشدد 15 سنة، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وجرى الاستئناف على الحكم، إلى أن صدر اليوم الحكم بتخفيف العقوبة إلى 7 سنوات.