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بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل مدير مدرسة في واقعة الاعتداء على طالبتين بالبحيرة

08:19 م الأحد 16 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت النيابة العامة بمركز شبراخيت، في محافظة البحيرة، إخلاء سبيل مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية، بضمان مالي وقدره 5 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم في فناء المدرسة.

و اعترف المدير خلال التحقيقات بصحة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن واقعة اعتدائه على طالبتين بالمدرسة.

كانت وزارة الداخلية قد رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن قيام مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات، بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة وسط عدد من الطالبات.

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