يوم أسود بالمنوفية.. تفاصيل وفاة 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين على طريق "طملاي-السادات" -بالصور

المنوفية- أحمد الباهى:

ساد الحزن والأسى قريتين ومدينة في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، بعد حادث مأساوي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين، إثر تصادم مروع بين حافلة تقل عمالًا، وسيارة نصف نقل محملة بالجبس، ودراجتين ناريتين.

شهود عيان أكدوا لـ"مصراوي" أن الحافلة اصطدمت بالسيارة نصف نقل بالمواجهة أثناء مرور 2 دراجة نارية، وأسفر الحادث عن خسائر مادية وبشرية تمثلت في مصرع قائدي الحافلة والسيارة والدراجة النارية إضافة إلى مرافق، وجائت أسمائهم على النحو التالي: "إنسان حسنين عرفة" 32 عامًا من بهواش، ومحمد علي عبيد"، 35 عامًا، من قرية سدود، ومصطفى محمد سلامة 20 عامًا، من قرية سدود، و"عاطف على سيد" من مدينة سرس الليان 53 عامًا.

ودفع مرفق الإسعاف بعدد 12 سيارة إسعاف، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفيات منوف العام (15 حالة بينهم 3 وفيات)، وشبين الكوم التعليمي (10 حالات بينهم 1 وفاة)، وفرضت حالة الطوارئ أثناء استقبال الحالات وقُدم للمصابين الرعاية الطبية اللازمة.

في ذات السياق، توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ظهر اليوم الأحد، إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق طملاى - السادات، والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم ، بحضور الدكتور فيصل جودة مدير المستشفى، وذلك عقب تلقى بلاغ لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن الحادث.

واطمئن محافظ المنوفية على الحالة العامة للمصابين واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة بشأنهم، مشددًا برفع درجة الطوارئ وتسخير الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما قدم خالص التعازي لأسر المتوفين، ووجه بتوفير وجبات إفطار لأسر المصابين مراعاة لظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.