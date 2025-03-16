ترميم وإصلاح أسوار كوبرى الصاغة بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

توجه محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، لإصلاح السور المعدني الخاص بكوبري الصاغة بنطاق حي ثانٍ الزقازيق بعدما تعرض للكسر جراء إصطدام سيارة بالسور المعدني والذي نتج عنه وقوع كسر بالسور.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية بالشوارع للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وكانت إدارة الأزمات برئاسة حي ثان الزقازيق قد تلقت بلاغاً يٌفيد بوقوع كسر بسور كوبرى الصاغة والناتج عن تصادم سيارة بالسور.



وجه رئيس الحي باستدعاء معدات وفنيين من الحملة الميكانيكية بالحي، وإجراء إصلاح للكسر ورد الشيء لأصله تحت إشراف مجدي العزيزي نائب رئيس الحي.