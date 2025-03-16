بعد تفحم سيارتهم.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث سيارة الإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى لضحايا حادث اشتعال النيران بسيارة ملاكي وتفحمها بعد انقلابها بالطريق الدائري شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد؛ الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلا من: "يوسف عبد الناصر، ومحمد أحمد محمد عباس"، وتفحم جثتيهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

كما تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كلا من: "يوسف أحمد محمد"، 16 عاما، مقيم سيدي بشر، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 18% من الجسم، و"بلال جمال السيد"، 17 عاما، مقيم بالفلكي بحروق بالظهر والرقبة من الدرجة الثانية.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة واشتعال النار بها أمام شركة العلا للحديد بالطريق الدائري.

وانتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور رفقة سيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها ما أدى إلى تفحمها بالطريق المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

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