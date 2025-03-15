"الميكروباص لبس في الحاجز الخرساني".. 15 مصابا في حادث مروع بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

أصيب 15 شخص بكدمات وسحاجات وكسور وجروح متفرقة، إثر تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني على طريق "المحلة - طنطا" بالقرب من قرية شبشير الحصة، بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية|، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ميكروباص بإحدى الفواصل الخرسانية، بالقرب من قرية شبشير الحصة، أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 15 شخصًا بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، إثر تصادم سيارة ميكروباص، بالحاجز الخرساني على طريق "المحلة - طنطا" بالقرب من قرية شبشير الحصة، بمحافظة الغربية، وذلك إثر انحراف عجلة القيادة بيد السائق.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.