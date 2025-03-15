10 آلاف صائم على مائدة واحدة.. الفيوم تحتفل بعيدها القومي بأكبر إفطار جماعي- صور

الفيوم - حسين فتحى:

تستعد محافظة الفيوم اليوم السبت، لتنظيم غير مسبوق، حيث تنظم أكبر مائدة إفطار جماعية في تاريخها، وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

يشهد الحدث حضورًا رفيع المستوى، يتقدمهم محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، وكبار القيادات التنفيذية، ورموز الدين الإسلامي والمسيحي.

وأوضح الدكتور محمد رجب جمعة، المشرف على تنظيم المائدة، أن الاستعدادات بدأت منذ يوم أمس الجمعة، لتجهيز 10 آلاف وجبة إفطار، بالإضافة إلى 200 وجبة صيامي خاصة بالإخوة المسيحيين المشاركين في هذه الفعالية.

وتمتد مائدة الإفطار على طول حوالي 500 متر، من ميدان المسلة وحتى منطقة دله، ليشارك فيها آلاف الصائمين من أهالي الفيوم.

ودعا محافظ الفيوم جميع أهالي المحافظة للمشاركة في هذه المائدة الرمضانية، وحضور احتفالات العيد القومي للمحافظة، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى مقاومة شعب الفيوم للاحتلال الإنجليزي بقيادة المناضل حمد الباسل.