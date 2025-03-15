طليقها خنقها ورماها في الترعة.. العثور على جثة سيدة داخل جوال بالغربية

الغربية ـ مروة شاهين:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم السبت، على جثة سيدة داخل جوال ملقاة بمصرف بعزبة حميد أبو عامر، المار من أمام قرية الجعفرية اتجاه قرية صرد، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المجني عليها ربة منزل تدعى "م. ن" ومقيمة بقرية كتامة التابعة لمركز بسيون.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف أن وراء الواقعة طليق المجني عليها بسبب خلافات بينهما، وذلك بأن استدراجها إلى مكان العثور بهدف التخلص منها، وخنقها وألقاها في الترعة.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .