بدءًا من غد ولمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية بطريق كورنيش الإسكندرية | تعرف عليها

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن تسريع العمل لإنجاز مشروع توسعة طريق كورنيش الإسكندرية وإنشاء كوبري محمد نجيب ونفق الطفولة السعيدة.

وأشار المحافظ خلال اجتماع مع كافة الجهات المعنية إلى تذليل كافة العقبات على الأرض ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 15 يونيو المقبل قبل بداية موسم الصيف بدلًا من 30 أغسطس المقبل.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، سيجري تنفيذ عدد من التحويلات المرورية لإنجاز المشروع، بالتنسيق مع إدارة المرور بدءًا من صباح غد السبت الموافق 15 مارس الجاري ولمدة 3 أشهر وتشمل:

- تحويل طريق الجيش من الحارة القبلية اتجاه الحارة البحرية.

- تقسيم الحارة البحرية إلى 3 حارات لكل اتجاه بداية من منطقة مدرسة الطفولة السعيدة وحتى إشارة مسجد سيدي بشر بطول 850 متر تقريبًا.

- الغلق الكلي لعدد من المحاور العرضية وهي "محور محمد نجيب وشارع الطفولة السعيدة وشارع الحزب الوطني القديم"، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والحد من التكدسات وخاصة أوقات الذروة.