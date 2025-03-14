لخطورتها على المواطنين.. إزالة أجزاء من عقارين غرب الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي غرب الإسكندرية أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقة كرموز، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 10 شارع العمال و2 حارة الدر بمنطقة كرموز.

انتقلت وحدات المشروعات والمتابعة الميدانية والتنظيم بالحي إلى موقع العقارين المشار إليهما.

وأوضحت زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقارين صادر لهما قرارات هدم حتى سطح الأرض، مشيرة إلى أنه جرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من العقارين.

وأشارت رئيس حي غرب، إلى تكثيف حملات إزالة الخطورة الداهمة من العقارات بنطاق الحي حرصًا على سلامة المواطنين.