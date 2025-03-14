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بالصور- استخراج جثة شاب من تحت أنقاض منزل المراغة المنهار بسوهاج

01:08 م الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    استخراج جثة شاب من تحت أنقاض منزل المراغة المنهار بسوهاج
  • عرض 4 صورة
    استخراج جثة شاب من تحت أنقاض منزل المراغة المنهار بسوهاج
  • عرض 4 صورة
    استخراج جثة شاب من تحت أنقاض منزل المراغة المنهار بسوهاج
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

استخرجت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، جثة شاب لقي مصرعه أسفل أنقاض منزل انهار بمدينة المراغة شمالي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين من التحريات الأولية انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد ملك "وليد. إ" 45 عامًا.

نتج عن الواقعة مصرع مالك المنزل المذكور، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج جثة شاب أنقاض منزل المراغة
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