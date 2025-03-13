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محافظ قنا يكرم وكيل وزارة التموين لحصوله على شهادة قادة مصر الرقمية

01:24 م الخميس 13 مارس 2025

محافظ قنا يكرم وكيل وزارة التموين لحصوله على شها

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

كرَّم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حسن القط وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وذلك لحصوله على شهادة البرنامج التدريبي للمبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وتعزيز القدرات الرقمية والإدارية للعاملين بالجهاز الحكومي، مشيدا بالجهود التي يبذلها لتطوير الأداء المؤسسي من خلال تبني الحلول الرقمية الحديثة.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تواصل جهودها في تمكين القيادات الحكومية رقميًا، من خلال المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية، التي تستهدف تزويد القيادات العليا في الوزارات والمحافظات بأحدث المهارات التكنولوجية والتقنيات الرقمية، مما يُمكّنهم من قيادة عملية التحول الرقمي بكفاءة وفعالية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الدولة لتعزيز الكفاءات الرقمية والإدارية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع رقمي متكامل قائم على المعرفة، عبر تأهيل كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بكفاءة، مما يعكس استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي، ويسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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شهادة قادة مصر الرقمية خالد عبد الحليم محافظ قنا
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