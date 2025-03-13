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إحالة مسؤولي مؤسسة رعاية اجتماعية بالمنوفية للنيابة بتهمة الاستيلاء على المال العام

11:43 ص الخميس 13 مارس 2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها، بشأن ارتكاب مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء على المال العام، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.

وتبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين ومؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون مسؤولي مؤسسة رعاية النيابة العامة الاستيلاء على المال العام المنوفية
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