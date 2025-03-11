بالفيديو والصور.. لحظة سقوط سيارة نقل في ترعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة للحظة سقوط سيارة نقل محملة بالبرتقال، داخل ترعة على طريق النوبارية، بمحافظة البحيرة.

وأظهر المقطع السيارة وهي تتحرك ببطء أعلى كوبري عمارة، متجهة رأسًا صوب الترعة لتسقط بها.

وذكر ناشر المقطع أن السيارة كانت خالية من سائقها الذي نزل منها لإعطاء صدقة لعابرة سبيل، إلا أنه نسي كبح الفرامل قبل نزوله لتتحرك السيارة بمفردها.